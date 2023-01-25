Удивительная циничность Путина

21:05 24 января Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что не будет вести никаких переговоров с российской стороной, пока у власти находится Путин. Украинский президент сказал это не из злобы к диктатору. Просто невозможно вести переговоры с тем, кто вопреки здравому смыслу целенаправленно ведет войну против всего украинского народа, ставя перед собой цель проведения геноцида целой нации.

При этом поражает цинизм бункерного карлика. С начала он, невзирая на прямые доказательства, утверждает, что российская армия “наносит удары исключительно по военным объектам”, а украинцы и вовсе не являются врагами. Некоторое время спустя, Путин уже говорит, что “да, мы это делаем”, а пропагандисты утверждают, что “миллионы украинцев должны погибнуть” и радуются попаданиям по жилым домам в украинских городах.

А ведь семья Путина пережила блокаду Ленинграда и его родители, как никто другой знали, что такое осажденный город, без еды и медикаментов. Тем не менее, оккупанты продолжают бить по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины, лишая людей света, тепла. Так, как с таким существом как Путин можно вести переговоры? Как ему можно верить? Если и можно подписывать какие-то соглашения с нынешней властью в Кремле, то только договор о капитуляции агрессора, также, как это было после окончания Второй мировой войны, когда союзники полностью уничтожили нацистскую армию.