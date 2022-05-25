Удивительная COVID статистика в Украине. 1 млн заразившихся - 600 тысяч выздоровевших = 16897 умерших

Новость из Беларуси о регистрации вакцины Спутник V, если честно, вызвала противоречивые чувства, но, точно могу сказать, заставила задуматься. Я тогда подумала, почему наш Президент озабочен тем, как объяснить народу невозможность закупить вакцину в России, а президент Беларуси, который не факт что до конца года им останется, принял решение о ее сертификации и производстве на территории страны. Может эпидемиологическая ситуация не так плоха и действительно не стоит торопиться с массовой вакцинацией, ждать проверенной и супер надежной американской или европейской вакцины?

В таких ситуациях красноречивее всего говорят цифры. По официальной статистике, с начала пандемии в Украине зарегистрирован почти 1 миллион ковидных больных, успешно прошли лечение 600 тысяч пациентов. Очевидно предположить, что разница между заболел и выздоровел, это жертвы, но нет, в списках умерших от коронавируса всего 16 тысяч человек, а где остальные 400 тысяч?? все еще болеют??

Существование практики уменьшения реальных масштабов бедствия, с целью предотвратить панические настроения в обществе, давно факт, но всему есть предел. Занижение печальной статистики почти в 20 раз приведет к обратному эффекту и воодушевленный предстоящими праздниками народ забудет всякую осторожность. Тогда даже попытки сократить число тестируемых граждан, с целью снизить статистику по ковид не помогут, ведь число место в стационаре ограничено.

Не отстает и Казахстан. Заявление премьер-министра Казахстана о запуске производства Спутник V на Карагандинском фармкомплексе делает планы по началу вакцинации в феврале 2021 года более чем реальными, и это при том, что казахи свою вакцину разработали и уже тестируют! На этом фоне анонс частных украинских клиник об открытии записи на платную вакцинацию китайской вакциной, за 220 долларов, при полном отсутствии хоть каких-то договоренностей со стороны руководства страны выглядят эпическим провалом.

В своем интерьвью для The New York Times Президент Зеленский заметил, что «умирающему» невозможно объяснить почему «мы не должены брать вакцину в России», хотя причина в том, что «она не прошла все испытания». Так себе аргумент, ведь на сегодняшний день препарата, который прошел ВСЕ испытания в мире не существует, а в список стран на первоочередное получение вакцины от коронавируса Украина не попала.

Европа и США, которые могли повлиять на ситуацию и поддержать нас в жизненно важном вопросе, промолчали, очередной раз показав, что готовы помогать только разговорами, от которых трудная экономическая ситуация, многократно усугубленная коронакризисом, не стабилизируется, напротив, может превратиться в патовую очень скоро.

Есть еще один, и наверное самый унизительный, способ провести вакцинацию – это воспользоваться программой Всемирной организации здравоохранения для поставок вакцины от коронавируса бедным странам (COVAX), но даже здесь все тоскливо. Программа уже столкнулась с нехваткой средств и предупреждает, что «бедные страны» получат вакцину только к 2024 году. Сколько еще народу умрет за это время и сколько предприятий остановится, наше руководство не думает. Все мысли заняты дележкой несуществующего препарата и составлением графиков мифической вакцинации.

Что остается делать народу, копить на китайскую прививку? Премьер Шмыгаль заявил, что у каждого есть «коммерческая возможность», только возможность-то есть, а 220 долларов нет.