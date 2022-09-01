Удары по аэродрому в Новофедоровке – вызов российской пропаганде

После того, как в Новофедоровке произошли взрывы на аэродроме оккупантов, в соцсетях тут же заговорили о скорейшем ударе по Крымскому мосту. Это породило догадки о том, что Украине все же были переданы ракеты ATACMS для РСЗО «HIMARS» с дальностью полета до 300 км. Также выдвигались версии о том, что работала украинская авиация, ракетные комплексы были переброшены на оккупированные части Украины ближе к Крыму, чтобы достать до аэродрома. Не обошлось и без “народного творчества”, где авторы изобразили РСЗО «HIMARS» на надувном матрасе в Черном море, таким образом, подошедшим на расстояние выстрела.

Несмотря на множество версия, украинское командование не подтвердило своего причастия к взрывам в Новофедоровке, точно также, как это было в марте, когда два вертолета смогли взорвать нефтебазу в Белгороде. Тогда, россияне обвинили ВСУ в произошедшем, чем навлекли на себя массу негативных откликов от народа, ведь этот факт противоречил более ранним заявлениям МО РФ. Вопреки рассказам об “уничтоженных украинских аэродромах и авиации в первые дни войны”, два вертолета все же якобы уцелели. Более того, вопросы возникли и к “прославленному” ПВО, которое не смогло сбить медленные вертолеты, а также к самим военным, которые не устроили погоню за противником.

В случае с Новофедоровкой пропагандисты наученные ситуацией в Белгороде, на данный момент, выбрали наименьшее из всех зол. Маргарита Симоньян заявила, что на аэродроме “произошла детонация боеприпасов” и “головотяпство”, чтобы это не значило. Естественно, признание того факта, что Украина, без официальных объявлений в СМИ, получила ракеты ATACMS и теперь способна наносить удары по всей оккупированной территории, включая Крымский мост, посеяло бы панику среди россиян в Крыму. Из-за чего люди начали бы массово покидать полуостров, а российская армия еще больше стала деморализованной. С другой стороны, обвинение украинской авиация в очередной раз подтвердило бы несостоятельность российского ПВО. Да и вообще, признать причастность ВСУ к взрывам на аэродроме в Крыму – территории, которую Путин считает сокральной и которая долгое время давала ему народную поддержку – продемонстрировало бы всем, что Россия начала проигрывать войну.

Наиболее вероятной причиной произошедшего является диверсия. На прошлой неделе уже появлялась информация о том, что в Крыму активизировались местные партизаны. Определенно, в ближайшем будущем они еще покажут себя. Не исключено, что с их помощью, будет осуществлена операция по уничтожению Крымского моста, когда придет время.

Так или иначе, комментарии российских пропагандистов также могут измениться, как это происходило не раз за время полномасштабного вторжения. А если об инциденте постараются “поскорее забыть”, не предавая ему долгой и широкой огласки, как в случае с Белгородом или «Москвой», то это определенно будет свидетельствовать о причастии ВСУ и о бессилии Кремля исказить правду с помощью своих “говорящих голов”.