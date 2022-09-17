Удар по гражданской критической инфраструктуре – акт геноцида

Ряд областей находящихся в непосредственной близости от линии фронта на время остались без электричества в ночь на 11 сентября. Причиной стала атака оккупантов по объектам критической инфраструктуры. По сообщениям украинских властей, в большинстве населенных пунктов подача электроэнергии возобновлена.

Очевидно, что успехи украинской армии, движущейся семимильными шагами на Восток, стала причиной истерической атаки по гражданским объектам. Это еще одно военное преступление со стороны России.

Отчаянная попытка хоть как то остановить наступление не увенчалась успехом. Своим ударом по энергетическим объектам агрессор показал, что он не в силах больше наступать. ВСУ перехватили инициативу, и оккупанты могут только вымещать свою злость на мирном населении Украины. Как уже много раз говорилось, россияне могут воевать только против безоружных.