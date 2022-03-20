Ученые Великобритании поставили под сомнение эффективность ковид-вакцины

08:34 28 октября Киев, Украина

Британские ученые уверены, что первые вакцины от пандемии коронавируса не будут такими эффективными, как того ожидает мир.

Кейт Бингем - глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам, в своем интервью для The Lancet в среду, 28 октября, подитожила английских ученых и заявила, что первое поколение вакцин скорее будет снимать симптомы вируса, а не помогать преодолеть его.

По ее словам, первое поколение вакцин будет несовершенным.

"Мы должны быть готовы к тому, что они могут не предотвратить инфекцию, а скорее уменьшить симптомы", - подчеркнула она.

Бингем добавила, что на часть людей, первые вакцины могут никак не подействовать. Основная проблема заключается в том, что глобальные производственные мощности для вакцин крайне неадекватны для миллиардов необходимых доз, а производственные мощности в Великобритании на сегодня недостаточны.