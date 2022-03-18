Ученые сравнили степень влияния COVID-19 на интеллект со старением на 10 лет

17:46 23 октября Киев, Украина

Коронавирус способен нарушить работу не только легких и всей дыхательной системы, но и значительным способом повлиять на общие интеллектуальные способности человека.



К такому выводу пришли британские нейрофизиологи и медики под руководством научного сотрудника Имперского колледжа Лондона Адама Хэмпшира после исследования 84 тысяч человек. Их статью с описанием работы опубликовала электронная научная библиотека medRxiv.



"Наше исследование в очередной раз продемонстрировало, что у коронавирусной инфекции есть долгосрочные последствия. Британцы, которые переболели



При попадании коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека появляется множество симптомов – в частности, потеря обоняния и ухудшение способности распознавать вкус пищи. Наблюдения за больными в Европе показывают, что подобные проблемы испытывали практически все пациенты с COVID-19. К такому выводу пришли британские нейрофизиологи и медики под руководством научного сотрудника Имперского колледжа Лондона Адама Хэмпшира после исследования 84 тысяч человек. Их статью с описанием работы опубликовала электронная научная библиотека medRxiv."Наше исследование в очередной раз продемонстрировало, что у коронавирусной инфекции есть долгосрочные последствия. Британцы, которые переболели COVID-19 , справлялись с когнитивными тестами значительно хуже, чем их не болевшие сверстники. Причем уровень этих различий был напрямую связан с тяжестью перенесенной болезни", - пишут ученые.При попадании коронавируса SARS-CoV-2 в организм человека появляется множество симптомов – в частности, потеря обоняния и ухудшение способности распознавать вкус пищи. Наблюдения за больными в Европе показывают, что подобные проблемы испытывали практически все пациенты с COVID-19.



Причина этого может крыться в том, что обонятельные рецепторы в слизистой оболочке носа вирус использует в качестве своеобразных "ворот". Через них он может попасть в мозг человека и распространиться по нервной системе. Поэтому ученые, которые опасаются, что долгосрочные последствия COVID-19 могут затронуть ткани мозга, детально исследуют этот процесс.



Ученые проследили за изменениями в остроте памяти и умственных способностей примерно у 84 тыс. британцев, которые согласились пройти онлайн несколько тестов на сообразительность. Значительная часть этих добровольцев или лежали в больницах с тяжелой формой COVID-19, или же перенесли легкую форму коронавирусной инфекции.



Результаты тестов ученые сопоставили с данными проекта Great British Intelligence Test, в ходе которого на умственные способности тестируют всех жителей страны. Благодаря этому исследователи могли сравнить интеллектуальные способности и остроту памяти у переболевших COVID-19 с типичными результатами аналогичных тестов для их возрастных и демографических групп.



Оказалось, что британцы, которые перенесли тяжелые формы коронавирусной инфекции, уступали по этим показателям примерно 65% остальных жителей страны. У других категорий больных интеллектуальные способности упали в чуть меньшей степени. Как объясняют исследователи, результаты теста эквивалентны тому, если бы эти больные постарели примерно на 10 лет.



Особенно сильно перенесенная болезнь влияла на тесты, которые связаны с решением задач на понимание текста и смысла слов, а на восприятие эмоций, пространственную память и способность запоминать различные числа почти не влияла. Ученые пока не могут сказать, с чем это связано. Однако они надеются, что последующие наблюдения и изучение характера работы мозга у людей, которые перенесли тяжелую форму COVID-19, даст ответ на этот вопрос.