Ученые доказали важность письма от руки в развитии нейронных связей головного мозга

Одри ван дер Меер из Норвежского университета науки и технологий уже несколько лет изучает различия в активности мозга между почерком и машинописным письмом. В исследовании 2017 года, проведенном ван дер Меер и ее коллегами, использовалась электроэнцефалограмма высокой плотности (ЭЭГ) для сравнения активности мозга у 20 студентов университетов, когда они печатали слова и рисовали картинки.
Это исследование показало, что паттерны мозговых волн, которые ранее считались оптимальными для обучения, появлялись, когда испытуемые писали от руки, но не когда испытуемые печатали. В новом исследовании изучаются различия в активности мозга при рисовании, скорописи и машинописи как у детей, так и у молодых людей.
«Что касается молодых людей, мы обнаружили, что при письме от руки цифровым пером на сенсорном экране области мозга в теменных и центральных областях проявляли связанную с событиями синхронизированную активность в тета-диапазоне. Существующая литература предполагает, что такая нейронная активность в этих конкретных областях мозга важна для памяти и для кодирования новой информации и, следовательно, обеспечивает мозгу оптимальные условия для обучения», — подчеркнули авторы работы.
Когда молодые люди рисовали, исследователи наблюдали активацию в аналогичных областях мозга, однако в исследовании отмечается, что паттерны активации были немного разными. В исследовании говорится: «Нейронные процессы, связанные с почерком и рисованием, кажутся более похожими друг на друга, чем при машинописном письме».
Активность мозга при наборе текста заметно отличалась как от письма, так и от рисования.
Интересно, что эти модели мозговой активности у исследованных детей были похожи, но наблюдались в меньшей степени. Исследователи предполагают, что это открытие подтверждает важность того, чтобы дети использовали все три вида поведения — письмо, рисование и печать — для укрепления разных нейронных связей мозга.
«Обучение письму от руки — это немного более медленный процесс, но для детей важно пройти утомительную фазу обучения письму от руки. Сложные движения рук и формирование букв полезны в нескольких случаях. Если вы используете клавиатуру, вы используете одно и то же движение для каждой буквы. Написание от руки требует контроля над вашей мелкой моторикой и чувствами. Я бы использовала клавиатуру, чтобы написать эссе, но во время лекции я бы делала заметки от руки», — говорит Одри ван дер Меер.
В конечном итоге исследователи ясно дают понять, что они не призывают к запрету использования цифровых устройств в образовательных учреждениях. Вместо этого в исследовании делается попытка четко показать различия в активности мозга между тремя типами поведения и предлагается, что рисование и письмо от руки — это совершенно разные когнитивные задачи по сравнению с набором текста, и эти нейронные процессы должны одинаково развиваться в образовательных учреждениях.
«Настоящее исследование показывает, что основная электрическая активность мозга, связанная с почерком, машинописным письмом и рисованием, отличается. Несмотря на то, что в трех стратегиях есть различия, важно отметить, что все стратегии представляют собой познавательные задачи, каждая из которых приносит пользу», — заключают исследователи.
Не было обнаружено никакой связи, хотя авторы не исключили возможности связи между использованием мобильных устройств с беспроводным подключением к Интернету и меньшим объемом хвостатого ядра головного мозга.
Авторы не обнаружили никакой связи между изменениями общего или специфического для доли мозга объема и общей дозы RF-EMF. Объем мозга также не был связан с использованием мобильных устройств для телефонных звонков, которые являются основными факторами воздействия RF-EMF на мозг.
Однако была обнаружена связь между меньшим объемом хвостатого ядра — структурой мозга, участвующей в памяти и координации движений — и дозой излучения.
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