Ученые доказали важность письма от руки в развитии нейронных связей головного мозга

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Одри ван дер Меер из Норвежского университета науки и технологий уже несколько лет изучает различия в активности мозга между почерком и машинописным письмом. В исследовании 2017 года, проведенном ван дер Меер и ее коллегами, использовалась электроэнцефалограмма высокой плотности (ЭЭГ) для сравнения активности мозга у 20 студентов университетов, когда они печатали слова и рисовали картинки.



Это исследование показало, что паттерны мозговых волн, которые ранее считались оптимальными для обучения, появлялись, когда испытуемые писали от руки, но не когда испытуемые печатали. В новом исследовании изучаются различия в активности мозга при рисовании, скорописи и машинописи как у детей, так и у молодых людей.



«Что касается молодых людей, мы обнаружили, что при письме от руки цифровым пером на сенсорном экране области мозга в теменных и центральных областях проявляли связанную с событиями синхронизированную активность в тета-диапазоне. Существующая литература предполагает, что такая нейронная активность в этих конкретных областях мозга важна для памяти и для кодирования новой информации и, следовательно, обеспечивает мозгу оптимальные условия для обучения», — подчеркнули авторы работы.



Когда молодые люди рисовали, исследователи наблюдали активацию в аналогичных областях мозга, однако в исследовании отмечается, что паттерны активации были немного разными. В исследовании говорится: «Нейронные процессы, связанные с почерком и рисованием, кажутся более похожими друг на друга, чем при машинописном письме».



Активность мозга при наборе текста заметно отличалась как от письма, так и от рисования.