“Учения” РФ, как средство ведения гибридной войны

Под предлогом учений, Россия стянула войска в Белоруссию, а теперь и военные корабли в акваторию Черного и Азовского морей. Военно-морские учения заблокировали доступ к украинским портам, а со стороны белорусской территории окружили границу Украины с севера. Известно, что маневры должны завершиться до 20 февраля, после чего, по версии Кремля, войска вернуться на постоянные места дислоцирования. Однако о военных силах на восточной границе Украины ничего не говорится.

Очевидно, что создавая напряженность, Путин хочет добиться психоза в нашей стране, создать панику, чтобы население покидало Украину, выводило деньги с банковских счетов, чтобы произошел раскол в обществе и в политической элите. При этом целью хозяина Кремля является выполнение США и их союзниками в Европе ультиматума России.

Эксперты склоны утверждать, что наступление на Украину, если таковое вообще случится, произойдет не раньше прекращения олимпиады в Пекине, так как главный союзник Кремля, не хочет, чтобы от важного, для идеологической машины Китая, события, внимание мировой общественности было отвлечено.

С другой стороны, никто не может точно сказать, нападет ли Путин. В тоже время, кроме повышенного количества войск РФ, которые стянуты для проведения “учений”, никаких признаков подготовки вторжения нет. Поэтому, украинцы должны верить заявлениям собственного правительства и ВСУ. Паника, это то, чего хочет добиться Путин в Украине. Лишив страну части капитала, рабочих кадров, президент РФ нанесет свой удар по экономике страны, что предоставит возможность для ведения дальнейшей пропагандистской деятельности и склонению к требованиям Кремля.