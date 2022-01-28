Ученики снова переходят на удаленную форму обучения

Распоряжение об онлайн обучении для учащихся ВУЗов, школ и профтехучилищ вступает в силу 27 января. Распоряжение было принято на фоне увеличение числа зараженных COVID-19. На дистанционную форму обучения переходят все учащиеся, кроме младших классов, высших военных училищ и других образовательных учреждений, относящихся к иным ведомствам.

Согласно данным МОЗ, новый штамм «омикрон» продолжает распространяться по территории Украины. Это приводит к увеличению числа зараженных еще быстрее, чем прошлыми мутациями болезни. Так как дети до 18 лет подвержены заражению не меньше, чем взрослые, министерство образования и науки приняло соответствующие решение.

Необходимо отметить, что вакцинация детей от 12 лет уже проходит в Украине. Также, вскоре может быть принято распоряжение о прививках для детей от 5 лет. Учитывая положительные результаты такой процедуры, можно предпринять решение об обязательной вакцинации детей школьного возраста. Несомненно, такое распоряжение вызовет массу протестов, однако перед лицо всемирной пандемии необходимо грамотно расставить приоритеты. Школьники, равно как и взрослые, могут быть переносчиками болезни. Вакцинация данного слоя населения помогла бы в значительной степени ускорить процесс выработки коллективного иммунитета, так как в учебных заведениях дети очень много контактируют друг с другом. Кроме того, процедура вакцинации позволила бы учащимся посещать школу в штатном режиме, учебным заведениям поддерживать работу персонала на должном уровне, а родителям перестать думать с кем оставить ребенка в рабочее время.