Учебные заведения могут прекратить свою работу уже в конце сентября, мнение врача-инфекциониста

После начала занятий в школах в Украине скоро можно ожидать масштабную вспышку коронавируса. Учебные заведения могут прекратить свою работу уже в конце сентября.
Об этом заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин.
"Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе и COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются", — сказал Александрин.
По его словам, "население очень расслабилось. Оно не доверяет центральной власти".
"Во-вторых, по моим наблюдениям, сейчас огромная проблема — внутренне коллективные вспышки. Один больной человек пришел на работу в крупное предприятие, там почихал-покашлял, всех заразил, и спустя несколько дней получила лабораторное подтверждение COVID-19. Вот вам и вспышка ", — говорит врач.
Андрей Александрин считает, что существенное ухудшение ситуации с коронавирусом будет уже через несколько месяцев.
"Я не хочу пугать, но просто как инфекционист понимаю: в конце октября — начале ноября мы получим точно такую ситуацию, как была весной в Италии или Испании, когда в больницу свезут огромное количество больных, и медики вынуждены будут с трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его", — добавил врач-инфекционист.
Об этом заявил кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин.
"Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе и COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются", — сказал Александрин.
По его словам, "население очень расслабилось. Оно не доверяет центральной власти".
"Во-вторых, по моим наблюдениям, сейчас огромная проблема — внутренне коллективные вспышки. Один больной человек пришел на работу в крупное предприятие, там почихал-покашлял, всех заразил, и спустя несколько дней получила лабораторное подтверждение COVID-19. Вот вам и вспышка ", — говорит врач.
Андрей Александрин считает, что существенное ухудшение ситуации с коронавирусом будет уже через несколько месяцев.
"Я не хочу пугать, но просто как инфекционист понимаю: в конце октября — начале ноября мы получим точно такую ситуацию, как была весной в Италии или Испании, когда в больницу свезут огромное количество больных, и медики вынуждены будут с трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его", — добавил врач-инфекционист.
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