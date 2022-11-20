У России невосполнимые потери военной техники

15:29 20 ноября Киев, Украина

“Россия потеряла половину своих танков в войне против Украины и, возможно, использовала большую часть своего высокоточного оружия”, - сообщили в Пентагоне. Путин потерпел неудачу. Россия выйдет из этой войны слабее, чем она была. Но самое важное, что потери военной техники, совместно с западными санкциями дают понять, что восполнить, то количество танков, бронемашин, самолетов, вертолетов, ракет в ближайшие несколько десятилетий не получится.

Чем дольше продолжится война, тем еще больше техники потеряет агрессор. Ситуация поражает, ведь о том, что Россия проиграет войну стало понятно в конце весны. Тем не менее, Путин делает все, чтобы ослабить военный потенциал своей страны. Все силы брошены на западные границы РФ, откуда они вряд ли вернутся в свои расположения на восточные, юго-восточные и южные рубежи. Любой желающий сможет заявить об “исторической несправедливости” и оторвать себе часть “беззубой” России. Кроме того, республики, которые были оккупированы РФ в разные времена ее истории, при желании провозгласить независимость, не встретят серьезного сопротивления со стороны российской армии.

Военный потенциал агрессор с “второй армии мира” опустился до уровня военных сил африканских стран. Теперь даже пропагандисты не смогут убедить людей в том, что их армия “могущественна и непобедима”.