Владимир Мединский является главой переговорной группы от страны-агрессора, по достижению мира между Украиной и оккупантами. В прошлом, Мединский являлся министром Культуры, а теперь – помощник президента Российской Федерации.

В 2013 году, этот человек заявил: “Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома”. Что тут скажешь – заявление не лишенное смысла. Дело в том, что лишняя хромосома является характерным признаком человека с синдромом Дауна.

То, что на протяжении долгого времени творила с население страны-агрессора пропаганда, вполне могло привести к “появлению лишней хромосомы” фигурально, так как отклонение идентифицируется сразу после рождения человека и его признаки весьма характерны. Тем не менее, создав социальную среду, в которой за тебя думает государство, население РФ превратилось в безвольных, зомбированных людей, запрограммированных на ненависть, агрессию, апатию к саморазвитию и дальнейшую деградацию. Вероятно, Мединский в своем заявлении был очень близок к открытию следствия существованию “Великой русской идеи”.