У прошлых боевиков нет будущего

07:57 25 сентября Киев, Украина

После смерти Пригожина к ЧВК «Вагнер» стали относиться совсем по-другому. Вместо обещаний снять судимость с заключенных, которых Пригожин нанимал тысячами на войну, их продолжают считать бывшими заключенными и отказываются принимать обратно в общество. Как сообщили родственники бывших наемников, при устройстве на работу документы о помиловании не играют абсолютно никакой роли и у них или не берут заявления, либо предлагают сразу искать другое место. В чатах экс-вагнеровцев жалуются, что власть их обманула.

Как можно было верить кремлевским холуям не понятно. Хотя, для людей потребляющим пропаганду это, по всей видимости вполне нормально. Если бы Путин пообещал исправить ситуация в обмен на еще один годовалый контракт, они бы и в это, скорее всего, поверили бы.

Такая же ситуация будет ожидать боевиков, которые числятся в регулярной российской армии. После завершения войны о них, как и принято в России, просто забудут. Никому не нужны будут люди с нарушенной психикой с неопределенным статусом, особенно, после смены власти в РФ. Так было, впрочем и после Второй мировой войны, когда в течение нескольких лет, о ветеранах также забыли, а тех, кто остался без конечностей, отправили на дальний север, чтобы они не омрачали радужную картинку “страны победителя”.