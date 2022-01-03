У мене є питання: як часто ви зіштовхуєтесь з тим, що вам щось в собі не до вподоби, хочеться що-небудь постійно змінювати, покращувати, тюнінгувати?...

Звідки це береться?

Давайте поглянемо довкола! Контент, який нас оточує, сприяє постійному порівнянню, а через наші комплекси і недостатню самооцінку часто це порівняння не на нашу користь.

Ми витрачаємо величезну кількість енергії щоб покращити себе , підігнати під зовнішні стандарти краси, розуму, зарплати, кілограмів. Адже з кожного інста-посту чи біл-борду на нас дивляться успішні люди, а поряд з ними гарні чоловіки/дружини/діти, які лежать на березі океану, тримаючи у руках останню модель айфону. Це картинка загального щастя. А ти дивишся довкола себе - і ти чомусь на звичайній кухні або у вагоні метро, а не в Парижі, і поряд з тобою щось не красень/красуня з реклами та й телефон у тебе не останньої моделі, і починається порівняння, і розумієш, що ти не на висоті...

І тут наш власний мозок не на нашому боці. Нейронаука довела: коли нам чогось дуже хочеться, мозок буде нам це показувати. Згадайте, ви відмовлялися від солодкого, а виявлялося, що кругом одні цукерки, або печиво, або шматочок шоколадки, який закотився за підкладку сумки 2 місяці тому. Або ви мрієте про червону машину, а довкола всі машини червоні. Або коли вам хочеться стати на 5 см стрункішою, ви помічаєте лише тих, хто носить одяг на розмір менше ніж у вас. А те, що навколо є машини іншого кольору, люди з більшою вагою - це проходить поза увагою.

І тут ми самі себе заганяємо у пастку: якщо я буду на 5 кг менша/на 3 см стрункіша/без зморшок на чолі/з зарплатнею у 1000 більше - ось тоді і буде мені щастя. А зараз щастя немає.

Ми звикли недооцінювати свої переваги, і переоцінювати недоліки. І в постійній гонці за кращим майбутнім забуваємо, що живемо ми прямо зараз і прямо тут, в цей момент, такі, як є.

Ми часто живемо спогадами, або мріями, не замислюючись, що життя проходить повз нас кожної миті, причому на такій швидкості, коли ми нічого помітити не встигаємо.

Зупиніться на хвилинку. Трішки більше усвідомлення і усвідомленості.

Ви все одно витрачаєте енергію на те щоб щось тюнінгувати. А спробуйте один раз спрямувати цю енергію всередину самих себе.

Запитайте себе – для чого (вставте те, що ви хочете - см, кг, $, Париж) мені? Дайте відповідь. А потім ще раз запитайте: а ЦЕ мені для чого? А потім ще декілька підряд «для чого». І якщо те, що буде за четвертим, п’ятим «для чого» дійсно зробить вас щасливішим, тоді дійте! Хай мотивація діяти йтиме зсередини вас самих, а не з зовнішніх стандартів. І тоді ви відчуєте, що життя починає трішки уповільнюватися, і ви встигатимете помічати щось інше, а не лише червоні машини або цукерочки.

Вмикайте хвилинки самоусвідомлення кожного дня. Розвантажте свій мозок від одноманітних думок, розширте фокус уваги від власних недоліків і недосягнутих стандартів до різноманіття життя навколо! Насолоджуйтесь кожною миттю, адже вона неповторна!