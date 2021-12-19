У Лукашенко “вертолеты”

Министерство обороны республики Беларусь вручило ноту протеста военному атташе Украины. В ней белорусы обвинили украинцев в нарушении государственной границы Белоруссии. В официальном заявлении утверждалось, что украинский вертолет МИ-8 залетел вглубь территории РБ на 1 км.

Украина проводит учения на украино-белорусской границе под названием «Полесье». Никто не скрывает, что их целью является возможная попытка пересечения границы нелегальными мигрантами с Ближнего Востока, которые на данный момент сконцентрированы в большом количестве в Минске. Однако украинская сторона заявила, что никакого пересечения не было.

ВСУ не могут действовать настолько неосторожно в виду вероятного вторжения России. Такие действия могли спровоцировать белорусских пограничников открыть огонь, что впоследствии привело бы к более трагичным событиям. Поэтому, заявления минобороны РБ о “вертолетах”, скорее всего, фейк и попытки повлиять на прекращении украинских учений и уменьшение концентрации ВСУ на границе.