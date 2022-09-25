Тюрьма за использование соцсетей

Блогер Логинова Вероника Вадимовна из России получила “предупреждение” в письменной форме от Кунцевской межрайонной прокуратуры Москвы о “экстремистской деятельность”. Противоправным действиям, с точки зрения госоргана, стало то, что Логинова привлекала новых пользователей в соцсети «Instagram» и «Facebook», а также размещала рекламные посты. Если она и дальше продолжить заниматься “незаконной деятельностью”, россиянке грозит тюремное заключение сроком до 6 лет.

Если в других странах экстремизмом считается призывы к восстанию, свержению правящей политической силы, подрыв национальной безопасности, то в России – рекламные посты в соцсетях. Плюс еще один гвоздь в основание “’железного занавеса”.

С таким успехом, все российские блогеры, не вещающие ежедневно о «русском мире», вскоре станут “экстремистами”, пополнят тюрьмы и отправятся на фронт. Наверное, это очень “радует” россиян, если они до сих пор остаются “вне политики”.