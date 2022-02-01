Туристам лучше подождать до следующего года. Но если очень хочется - выбирайте Турцию

17:59 14 Сентябрь Киев, Украина

Каковы перспективы для туристов и туристического бизнеса? Какие выводы можно сделать после летнего турсезона?

Ситуацию проанализировал директор Агентства социальных коммуникаций и Агентства доступных путешествий Сергей Белашко.



"Безусловно, турбизнес серьезно пострадал. Даже в Турции, где внутренний



Те, кто всё же рискнул и куда-то поехал, грамотно спланировав маршрут, получил некие бонусы: людей меньше, цену не ломят, отельеры рады каждому туристу. Но минусов для отрасли, безусловно, больше.



Ковид – это ведь не только медицинский, но и социальный феномен. Все его последствия в основном в социальной сфере, касаются разного рода ограничений, дополнительных требований, профилактики и прочего.



/>Карантин эффективен в здравых рамках. Плох как перегиб, так и наплевательское отношение к мерам безопасности. Уже ведь бывало, когда сперва массовая истерия (все ходят чуть ли не с ведрами на голове, в перчатках и резиновых сапогах), а потом расслабление – и вспышка. Классическая история – майские московские шашлыки. Сперва боялись, потом пошли на воздух общаться – и резкая вспышка заболеваемости.



Впрочем, не всегда прослеживается зависимость вспышек и массовых мероприятий. Так, в Ираке, Ливане, Беларуси были массовые собрания, но радикального изменения эпидемологической ситуации не произошло.



Безусловно, коронавирус и его последствия, реакция тех или иных стран на происходящее, влияет на туристические потоки. Это четко видно по ситуации с массовыми направлениями. Потребовал Египет обязательного анализа для граждан Украины, тут же это направление упало у нас в цене и популярности.



"Безусловно, турбизнес серьезно пострадал. Даже в Турции, где внутренний туризм довольно развит.Те, кто всё же рискнул и куда-то поехал, грамотно спланировав маршрут, получил некие бонусы: людей меньше, цену не ломят, отельеры рады каждому туристу. Но минусов для отрасли, безусловно, больше.Ковид – это ведь не только медицинский, но и социальный феномен. Все его последствия в основном в социальной сфере, касаются разного рода ограничений, дополнительных требований, профилактики и прочего.эффективен в здравых рамках. Плох как перегиб, так и наплевательское отношение к мерам безопасности. Уже ведь бывало, когда сперва массовая истерия (все ходят чуть ли не с ведрами на голове, в перчатках и резиновых сапогах), а потом расслабление – и вспышка. Классическая история – майские московские шашлыки. Сперва боялись, потом пошли на воздух общаться – и резкая вспышка заболеваемости.Впрочем, не всегда прослеживается зависимость вспышек и массовых мероприятий. Так, в Ираке, Ливане, Беларуси были массовые собрания, но радикального изменения эпидемологической ситуации не произошло.Безусловно, коронавирус и его последствия, реакция тех или иных стран на происходящее, влияет на туристические потоки. Это четко видно по ситуации с массовыми направлениями. Потребовал Египет обязательного анализа для граждан Украины, тут же это направление упало у нас в цене и популярности.

Когда к нам обращаются туристы, я говорю, что лучше потерпеть до следующего года. Но если уж совсем невтерпеж – лучше отправляться в Турцию. Там и жестче контроль за эпид-ситуаций, и лучше медицина. Я сам недавно оттуда вернулся. Проехал более двух тысяч км – как по туристическим, так и по нетуристическим регионам Турции.

Отличие от украинских реалий – на входе в каждый магазин, даже в небольшую лавку, стоят емкости с дезинфекторами. В ресторанах они - на всех столах. Можно просто продезинфицировать руки, можно налить себе в ручной дезинфектор – нормально на это реагируют.



Цены на защитные маски там, в переводе на нашу валюту, - от 1,8 грн до 4 грн



Постоянные напоминания о социальной дистанции. Даже в лифтах - разметка, где нужно стоять. Плюс объявления с минаретов, что особенно эффективно в глубинках. Пожилые люди - все в масках. На улице их меньше, чем обычно.



Учитывая всё это, в Турции - достаточно благоприятная эпидемологическая ситуация, она стабильно - в зеленой зоне. К тому же, там население - 90 млн. И даже если есть немало заболевших, общий процентный порог не достигается. А вот в таких маленьких странах, как Албания, Черногория, любая вспышка дает такой прирост в процентном соотношении, что они сразу откатываются в красную зону.



Страны центральной Европы однозначно закрыты для нас. И будут, похоже, закрыты до конца года. Некоторые находят лазейки - типа транзит. Но уже были случаи, когда такие хитрецы получали значительные штрафы – и депортацию.



К примеру, в Румынии – жесткие правила транзита, с определенным количеством времени и коридорами, которыми ты должен двигаться. Если выйдешь за пределы коридора – получишь большой штраф и депортацию.



Так что все истории типам "мы спокойно проехали, нас никто не остановил" - срабатывают до поры, до времени. Всегда всё случается в первый раз. Есть серьезный риск получить солидный штраф и запрет на въезд в Шенгенские страны на 5 лет".