Турция собирается начать собственную военную операцию

Необходимо отметить, что Турция и Сирии враждуют с 2012 года. Объявления “военной спецоперации” Анкарой не является чем-то необычным. Однако эти действия происходят в разгар войны в Украине.

Известно, что рашисты поддерживают режим Башар Ассада, такого же диктатора, как и в Кремле. Так как все силы оккупантов сейчас брошены в Украину и даже предоставленное ранее оружие россиянами для Сирии выводится оттуда, военная операция Турции имеет цель не только “организацию безопой 30 километровой зоны вдоль границы”.

Вероятно, первоочередной задачей является дискредитация рашистов на ближнем востоке. Они больше не могут помочь даже своим, так называемым, союзникам. По сути, Турция намерена захватить часть приграничной зоны Сирии и Дамаск не сможет ничего этому противопоставить без помощи рашистов.

Кроме того, это будет ответ Ассаду, за его решение приобрести краденное украинское зерно, которое оккупанты вывезли с южных областей Украине через оккупированный Крым.

Введение турецкого военного контингента, с постоянным местом дислоцирования на сирийской земле покажет цену поддержки рашистов. На данный момент в Сирии сосредоточены силы множества военизированных формирований различных религиозных и национальных движений. Очевидно, что хотя бы одна из сил нападет на турецких военных, что даст повод для Эрдогана продолжить расширение “30 километровой зоны” на юг.

Сирийский кризис гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Здесь нет четкого разделения на “черное и белое”, как в войне России против Украины. Но действия Турции в данный момент точно не случайны и не ограничиваются интересами безопасности Анкары. Удар по Сирии, подорвет доверие к Кремлю на Ближнем Востоке, а в перспективе, лишит еще одного “союзника”.