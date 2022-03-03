Трюки России во время заседаний ТКГ

12:53 08 Октябрь Киев, Украина

Представители России в Трехсторонней контактной группе всегда пытаются показать, что в переговорах можно обойтись и без них, ведь, по их словам, конфликт у Украины именно с террористами «ЛДНР», а сама Россия здесь ни при чем, в такой политике Путина уверен член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский



По его словам, такой трюк Россия выполняет каждый раз еще с начала создания ТКГ.



И хотя официально в ТКГ входит только Россия, Украина и ОБСЕ, страна-агрессор приводит с собой так называемые ЛНР и ДНР, то есть дает приглашение этим отдельным районам.



«Российские представители – это либо Грызлов, либо Дмитриевский – они стараются максимально самоустраниться. Перед собой выдвигают представителей так называемых ЛНР и ДНР и говорят, чтобы мы разговаривали, потому что у нас с ними якобы конфликт», – сказал Казанский.



"Они постоянно делают вид, что мы должны договариваться с ними. Да, мы вынуждены вести с ними тоже диалог, но они не являются стороной. Россия периодически прибегает к такому трюку", – заверил он.



Представитель украинской делегации в ТКГ рассказал, что заседание проходит через видеосвязь. Когда встреча начинается, российский представитель говорит, что у него проблемы со связью. Он убеждает, что заседание стоит начинать без него.



"Мы говорим, что так не разговариваем, тогда ждем их 15–20 минут. Представители ОБСЕ звонят им, "выковыривают" оттуда, и они тогда начинают разговаривать. Они постоянно к этому прибегают и я был к этому готов. Россияне именно так и ведут себя", – заметил Казанский.



Напомним, во время последнего заседания представитель России в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов открыто пригрозил "ответной реакцией" подконтрольных РФ террористов "ЛДНР" из-за желания Украины вернуть оккупированный Донбасс на своих условиях.