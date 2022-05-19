Трудовая миграция и способы борьбы с ней

Коронакризис шагает по миру и собирает свою кровавую жатву, а мы все имеем возможность убедиться, что не можем удержать на рабочих местах медицинских специалистов, которых так долго и трудно учим в государственных учебных заведениях. Причина проста как мир, человек всегда ищет, где ему лучше.

Власти Польши быстро поняли, что отток медперсонала, причем как высшего так и среднего звена в Западную Европу, связан с недостаточной оплатой труда при запредельных нагрузках, а так как руководство страны не хочет чтобы население вымерло, возникла необходимость как-то поощрять людей, которые способны оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Увеличение зарплат фактически до уровня Германии несколько затормозило процесс миграции польских медиков, но острая нехватка десятков тысяч рук по-прежнему еще имеется. Все бы ничего, проблемы в сфере здравоохранения во многих странах стары как мир, но ситуация с пандемией выводит их на первый план и народ требует быстрых, конкретных и эффективных усилий властей в данной области.

Платить больше, даже принимая во внимание факт, что польская экономика едва ли не самая мощная в Европе, в Польше не могут, поэтому правительством было принято решение «добрать» кадры в соседних Украине и Беларуси. Этот процесс вяло протекал и до пандемии, однако жесткие условия приема на работу, как-то: подтверждение диплома, сдача экзамена по польскому языку, сильно осложняли и затягивали процесс. Поправка в закон о борьбе с COVID-19, принятый Сенатом Польши прогремел как гром среди ясного неба, и все потому, что так называемая нострификация была отменена. Получается, что врачу или медицинской сестре с трехлетним стажем, необходимо просто заверить диплом в консульстве Польши и можно приступать к работе.

Перспективы, которые принялись описывать агентства по найму, разве что розового единорога не обещают. Согласитесь, зарплата, превышающая имеющуюся в пятьдесят раз, может оказаться сильнее желания спасать именно соотечественников и двигать вперед родную медицину. Конечно, есть истинные патриоты страны, которые останутся работать за гроши, в надежде, что их измученные лица вызовут хоть тень раскаяния у обличенных властью «реформаторов».

Фактически, оплата иностранной рабочей силы конечно же будет существенно ниже, чем у польских коллег, даже при всех прочих равных, но даже при самых пессимистичных прогнозах, власти Польши предлагают зарплату в два-три раза выше, чем в Украине.

При всем при этом, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что «зарплата должна составлять» 22 тысячи гривен, тогда этого будет достаточно для предотвращения оттока медперсонала за границу. Да ведь это даже не обещание ее повысить в следующем году, и это точно не констатация факта, ведь этой суммы будет явно недостаточно, это просто фраза в пространство. В итоге 300 тысяч, которые обещают агентства по подбору персонала, против фразы, что зарплата «должна быть не ниже 22 тысяч».

Кроме всего прочего, Максим Степанов заявил, что с начала текущего года уже уволились 34 тысячи медиков, а власти планируют «проанализировать» причины, очевидно на досуге...

Все вышесказанное заставляет меня опасаться, что останемся мы наедине со своими болезнями и лечиться придется народными средствами, если будут эти «средства».