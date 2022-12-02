Трибуналу для путинистов быть

17:31 02 декабря Киев, Украина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн и представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель до конца года должны презентовать в закрытом режиме видение по спецтрибуналу.

Такой подход просто необходим, чтобы агрессию не повторял никто другой. Террористический режим в России формировался не один год. Безнаказанность позволила Путину дойти до крайней точки и начать войну. Военных преступников, с главным террористом планеты необходимо привлечь к строжайшей ответственности, чтобы настоящие авторитарные режимы даже и не думали замышлять что-либо подобное.

Верховенство права единое для всех. Международные законы – едины для каждого. В мире не должно быть уверенности, что тот, кто владеет большим количеством ресурсов или ядерным оружием, может избежать ответственности за убийство, пытки, безосновательно развязанную войну.