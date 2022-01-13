Три основные проблемы украинского туризма

14:04 04 Сентябрь Киев, Украина

Туристическая отрасль весьма разнообразна, но есть общие проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели турбизнеса.

Президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга выделил три основных проблемы.



"Сектор туризма достаточно разнообразен и представлен туристическими операторами, турагентствами, экскурсоводами, гостиницами и другими типами размещения, туристическими информационными центрами, транспортными компаниями и т.д. Соответственно уровень задач, ответственности и проблем у этих типов предпринимателей совершенно разный. Но если попытаться обобщить, то можно обозначить общую проблематику.





Во-первых, это несовершенство законодательной базы, в которой заложены коллизии и противоречия, что по умолчанию делает 95% субъектов туристической деятельности нарушителями закона. Это касается и неработающих, по сути, лицензионных условий туроператоров . И неработающей, по сути, обязательной звездной категоризации отелей. И много других деталей, которые требуют элементарного наведения порядка в понятиях и вопросах регулирования этого рынка.

Во-вторых, сектор туризма представлен на 99% малым и средним бизнесом, а также самозанятым населением. Развивая каждый свою услугу, в целом они формируют комплексный туристический продукт дестинации (определенная территория со всевозможными удобствами, средствами обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов – ред.). Поэтому общий имидж дестинации и макро экономическая ситуация сильно влияют на каждого субъекта в цепочке турпродукта. И здесь крайне важна роль DMO, так называемых организаций по управлению и маркетингу дестинаций, которые играют лидирующую и консолидирующую роль в туризме, формируют маркетинговую стратегию и занимаются комплексным продвижением туризма в каждом регионе или локации. Проблема Украины в том, что DMO отсутствуют в законодательном поле. Как результат - нет системного и комплексного подхода к маркетингу территорий. Поэтому малый и средний бизнес разрознен - и решает свои проблемы в одиночку. Теряет, конечно, дестинация в целом.



В-третьих, - отсутствие адекватной статистики, которая давала бы возможность бизнесу анализировать туристический рынок. Невозможно чем-то эффективно управлять, если мы не можем это элементарно даже посчитать".