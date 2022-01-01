Третья доза для нуждающих украинцев

Уже 2903 украинца прошли третий этап вакцинации. В первом случае, люди получают дополнительную прививку после прохождения полного курса вакцинации, который завершился 6 месяцев назад. Во втором – третья прививка рекомендована для людей с иммунодифицитом.

“На первой линии это будут люди, которым это угрожает просто реально по причине наличия определенных заболеваний. Это люди, которые прошли химиотерапию, у них, поэтому иммунодефицит тяжелый. Это люди, у которых диабет или иные эндокринные нарушения, то есть у них прописано сразу, что это будет тяжелое заболевание. Второе, кого будем после нового года, это люди старшей возрастной группы, у них просто физиологический иммунодефицит”, - рассказала главный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности «Эпидемиология» Наталья Виноград.

Необходимо понимать, что комбинация вакцин в случае с бустерной дозой разрешена и не имеет противопоказаний. Кроме того, вакцинация является наилучшим способом профилактики коронавирусной болезни. Чем скорее украинцы это поймут, тем быстрее наша страна сможет начать выходить из карантина. Свыше 90% госпитализированных людей за 2021 год не были привиты. Врачи реаниматологи рассказывали, что многие украинцы, попадая в больницу, жалели, что не сделали прививку ранее. Для того чтобы не подвергать опасности здоровья себя, свои близких и случайных прохожих каждый должен пройти вакцинацию.