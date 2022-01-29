Транши МВФ: за что дают, к чему ведут

В начале мая 2021 года Государственная казначейская служба Украины с прискорбием сообщила, что доходы государственного бюджета страны за апрель не дотягивают до плановых показателей на 2,3%. Иными словами без кредита МВФ нам не обойтись. Об этом и советник президента по экономическим вопросам Устенко заявил, дескать если не договорится правительство с руководством Фонда, придется сокращать расходную часть бюджета.

А как тут договоришься? Нам еще по итогам февральского заседания Совета ассоциации ЕС-Украина объявили об «отсутствии политической воли» властей Украины и собственно «ориентиров» при реформировании судебных и экономических институтов. Выкрутасы Конституционного суда страны в октябре 2020-го как и ожидалось, вызвали закономерные вопросы и уже тогда были оценены как «правовой пробел» в деле противодействия коррупции.

Еще одним существенным препятствием к выполнению условий по получению очередного кредита является недавнее увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, которого активно поддерживал МВФ в деле реформ энергетики. К чему привели эти «реформы» мы все ощущаем на своем кармане, когда видим квитанцию за коммунальные услуги. В то же время убытки «Нафтогаза» за 2020 год оцениваются в 19 млрд гривен!!! 19 миллиардов за год исчезло с радаров, вот это реформатор! А парадокс ситуации заключается в том, что погнали вора поганой метлой, вроде молодцы, а похвалить не за что, теперь кредит не дадут, придется расходы сокращать. А какие расходы? Так понятно какие: медицина, да образование.

Ну это ничего, с образованием нам обещал помочь Всемирный банк. На «реформу» образования Украине выделят 200 млн долларов кредита. И вроде гладко все обосновано: тут и улучшение качества высшего образования, и возвращение ВУЗам Украины авторитетности на международном уровне… все красиво, пока не дочитаешь до слов «оптимизация высшего образования». Оказывается, что по мнению авторов программы «Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов», в нашей стране действует «слишком большая и неэффективная сеть» из 327 ВУЗов, 231 из которых является государственным. Не нужно много ума предположить, что первой и возможно единственной целью в реализации данной «реформы» будет сокращение числа ВУЗов вообще и государственных в частности, а 200 миллионов исчезнут как и большинство кредитных средств, которые выделяются Украине и все сильнее затягивают удавку на шее простых граждан.