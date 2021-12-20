Трамп решил увековечить себя на скале рядом с лицами отцов-основателей США

Всем известно, что нынешнему президенту США характерна любовь к масштабному воплощению своего имени. Вспомним башню NtumpTower в Нью-Йорке. Но – нет предела совершенству. На этот раз Дональд Трамп высказал совершенно помпезное желание. По сообщению газеты The New York Times, он пожелал увековечить свое лицо на мемориале отцам-основателям страны, расположенном на горе Рашмор в штате Южная Дакота.

Отмечается, что свою идею американский лидер озвучил во время приватной встречи с губернатором штата Южная Дакота Кристи Ноэм в Белом доме. Он предложил добавить свой барельеф на склон горы, где высечены скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Также один из сотрудников аппарата президента в прошлом году собирал информацию о том, как официально оформить желание Тампа, указано в сообщении.

Впоследствии Ноэм, пребывая в Вашингтоне месяц назад, презентовала президенту муляж горы Рашмор высотой 1,2 метра с барельефами пяти президентов, включая Трампа.

Как известно, гора Рашмор является своего рода символом патриотизма для американцев. Традиционный салют здесь открывает праздничные мероприятия по всей стране, приуроченные ко Дню независимости США 4 июля.

При этом Трамп стал вторым президентом США, приехавшим к горе Рашмор на празднование Дня независимости. Первым это сделал Джордж Буш-старший в 1991 году.

Напомним, 3 ноября в Штатах пройдут президентские выборы.