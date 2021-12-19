Трамп: чем грозит роспуск полиции в США

07:30 14 Июль Киев, Украина

Президент США Дональд Трамп, которому недавно грозил импичмент, полагает, что в ряде случаев сторонники лишения полиции финансирования добьются своего, однако затем жители таких населенных пунктов потребуют вернуть правоохранительные органы обратно. Такую позицию он изложил в понедельник во время круглого стола в Белом доме.

"Радикальные политики хотят лишить финансирования и распустить полицию в нашей стране", - отметил американский лидер. По признанию Трампа, он сначала не поверил, что это реальные требования. "Когда я впервые услышал об этом, то сказал, что они только так говорят , однако они на самом деле пытаются это сделать", - констатировал глава Белого дома.

Трамп не исключает, что сторонники роспуска полиции в США могут добиться своего

"Будут некоторые случаи лишения финансирования и роспуска [полиции], но после этого появятся такие показатели [преступности], каких никто раньше не видел. И тогда скажут: "Давайте вернем нашу полицию обратно как можно скорее". Не так ли?" - считает президент.

Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр на том же мероприятии заявил, что власти намерены оказать как можно большую поддержку полиции.

"Экстремистская реакция по принципу "лишим полицию финансирования" - это попытка направить нас в сторону, противоположную той, куда мы должны двигаться. Мы должны предоставить правоохранительным органам больше поддержки, больше подготовки и ресурсов", - подчеркнул он.

Такого же мнения придерживается и вице-президент США Майкл Пенс. "Я могу заверить вас, что, несмотря на разговоры о лишении полиции финансирования, этот президент и эта администрация будут защищать полицию", - сказал он.

Напомним! Призывы лишить правоохранительные органы финансирования часто звучат во время акций протеста, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в операции стражей порядка были уволены, им предъявлены обвинения.