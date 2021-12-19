Трамп: чем грозит роспуск полиции в США

Президент США Дональд Трамп, которому недавно грозил импичмент, полагает, что в ряде случаев сторонники лишения полиции финансирования добьются своего, однако затем жители таких населенных пунктов потребуют вернуть правоохранительные органы обратно. Такую позицию он изложил в понедельник во время круглого стола в Белом доме.
Трамп не исключает, что сторонники роспуска полиции в США могут добиться своего
Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр на том же мероприятии заявил, что власти намерены оказать как можно большую поддержку полиции.
Такого же мнения придерживается и вице-президент США Майкл Пенс. "Я могу заверить вас, что, несмотря на разговоры о лишении полиции финансирования, этот президент и эта администрация будут защищать полицию", - сказал он.
Напомним! Призывы лишить правоохранительные органы финансирования часто звучат во время акций протеста, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в операции стражей порядка были уволены, им предъявлены обвинения.
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