Трамп: Байден уничтожит Америку

06:19 20 Июль Киев, Украина

Дональд Трамп сделал новое, громкое заявление. По его мнению, победа его оппонента Джозефа Байдена на предстоящих президентских выборах чрезвычайно опасна для Америки.

Возможная победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, приведет к уничтожению Америки и невообразимым ужасам.

"Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимые ужасы произойдут с Америкой. Посмотрите на Портленд (штат Орегон - прим. ред), где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия [в городе]. Мы отправили помощь. Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию. Нет!" - написал президент.

В субботу губернатор штата Орегон Кейт Браун (представляет демократов) потребовала от главы государства вывести подразделения федеральных органов власти из города и прекратить задержания участников акций протеста в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Она назвала действия вооруженных сотрудников федеральных силовых ведомств в Портленде "вторжением и вопиющим злоупотреблением федеральным правительством своими властными полномочиями". Аналогичную позицию выразил и мэр Портленда Тед Уилер (представляет демократов). Прокурор Орегона Билли Уильямс пригрозил провести расследование обстоятельств появления в городе сотрудников федеральных силовых ведомств в масках, камуфляже и без опознавательных знаков.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти Джорджа Флойда в Иннополисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.