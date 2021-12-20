Трамп: Байден недостоин голосов афроамериканцев

22:20 07 Август Киев, Украина

Президент США Дональд Трамп резко осудил Дж. Байдена за его отношение к афроамериканцам и заявил, что экс-вице-президент недостоин того, чтобы за него проголосовали афроамериканцы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его наиболее вероятный соперник на предстоящих в ноябре выборах главы государства, бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден больше недостоин голосов темнокожих из-за высказываний об однородности афроамериканского сообщества.

"После вчерашнего высказывания сонный Джо Байден больше недостоин голосов афроамериканцев", — написал Трамп в пятницу в Twitter.

В четверг Байден, беседуя с журналистами в онлайн-формате, заявил, что "в отличие от большинства афроамериканцев жители США с латиноамериканскими корнями представляют собой более разнообразное сообщество с абсолютно разными взглядами на самые различные темы". Затем политик извинился за это высказывание. В своем Twitter он написал, что не хотел оскорбить сообщество темнокожих, "всегда будет прислушиваться к афроамериканцам" и "никогда не прекратит бороться" за их права.

Ранее Трамп, комментируя это заявление Байдена в ходе общения с журналистами, отметил, что оно оскорбляет афроамериканцев.

Это уже не первый случай в ходе нынешней избирательной кампании, когда Байден попадает под шквал критики из-за высказываний про афроамериканцев. Ранее негодование общественности вызвали его адресованные афроамериканскому сообществу слова: "Если вы не голосуете за меня, то вы не темнокожий". Некоторые избиратели сочли данную фразу проявлением расизма.