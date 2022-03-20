Тотальное безрассудство рашистов

Рашисты начали угрожать Финляндии, Швеции, Боснии и Герцеговине. Пропагандисты и политические деятели агрессора заявили, что если эти страны решаться присоединиться к НАТО, то “РФ будет вынуждена реагировать”, намекая на путь Украины.

Также, в программе Соловьева, выступающие рашисты подчеркнули, что “Украина это лишь промежуточный этап”, а планы оккупантов распространяются на Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию и т.д.

Такому “оптимизму” позавидовали бы даже самые безрассудные террористы-смертники. Провальное нападение на Украину, которое, по сути, провалилось и продолжается из-за единственного сумасшедшего старика, демонстрирует всю не боеспособность армии оккупантов. Угроза войны всему западному миру не просто глупа, это является дополнительным стимулом для введения новых ограничений, которые ускорят обнищание всех рашистов, в том числе, которые сыплют такими угрозами.

Боевой дух украинцев и сплоченность нации, одно из самых сильнейших оружий в противостоянии рашистам. Вооружение украинской армии, лишь немного превосходит качеством вооружение оккупационных сил, но значительно уступает в количестве. И, тем не менее, Украина побеждает врага, пусть и не так быстро, как этого хотелось бы.

Вооружение стран Североатлантического альянса не просто превосходит рашистское в качестве. Общее количество вооруженных сил и самого оружия значительно больше чем имеет оккупант. Даже в том случае, если всех тех, кто поддерживает “бункерного”, поставить “в ружье” – от бабки до ее внуков выстраивающихся перед школой в свастику Z – то их не хватит, чтобы захватить даже одну страну НАТО.

Видимо, угрозы Западу полномасштабной войной не более чем истерика агонии, которая пробирается во все структуры рашистов. Такая паника в лагере врага не может не радовать, ведь чем больше паники, тем больше ошибок, чем больше ошибок, тем быстрее закончится война.