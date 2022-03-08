Тотальная неготовность и огромное желание вступить в НАТО

Всегда думала, что для реализации каких-либо планов одного желания недостаточно, и уж если мы так решительно и настойчиво требуем принять нас в НАТО, то готовность ВСУ Украины должна быть просто запредельной. Однако практика показывает совсем иную картину. Глаза на происходящее открыли украинско-польские учения сил специальных операций «Серебренная сабля – 2021», которые организованы в рамках подготовки к вхождению подразделения ССО Украины в состав Сил реагирования Блока.

Вот тут бы и блеснуть, но увы, представители НАТО, наблюдающие за действом из партера, констатировали крайне низкую подготовку украинских военнослужащих. Напомню, речь идет о Силах быстрого реагирования, отнюдь не рядовом пехотном подразделении. Группа из 50 военнослужащих, которым выпала честь пройти испытания и впечатлить комиссию такого желанного Альянса, показала полную неготовность к действиям в составе Сил реагирования НАТО.

Главными недостатками были указаны: позорное невладение тактическими знаками, применяемыми во всех боевых документах Блока с 1949 года, досадный языковой барьер, и полная неспособность выучить боевой устав Альянса.

Отдельного «комплимента» удостоились и канадские инструктора, которые отчаялись учить необучаемое, то есть «формально подошли к подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины» и не выполнили учебно-тренировочную программу. Канадские специалисты настолько наплевательски отнеслись к своей миссии, что изуменные натовцы решили инструкторов заменить и рассмотреть возможность проведения повторного обучения.

Представители НАТО посетовали, что несмотря на множественные попытки подготовить подразделения ВСУ по натовским стандартам, они каждый раз видят новые лица людей, заключивших контракт чуть ли не вчера. Оказалось, что по статистике, треть прошедших обучение военнослужащих увольняются из рядов Вооруженных сил в течение года.

Причина не отличается новизной - просто деньги. Министерство обороны копит долги по зарплате и похоже преуспело в этом, ведь если верить докладу для начальника Генерального штаба от мая 2021 года, то долги по выплате дополнительных видов денежного обеспечения возросли с январских 350 миллионов гривен, до почти миллиарда гривен в мае. Вот и уходят люди, способные показать класс, а приходят зеленые новобранцы, которых опять надо учить. А ведь впереди учения «Sea Breeze – 2021», целью которых является «повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО», похоже есть шанс опарафиниться в море и воздухе, на суше и под водой, и все это произойдет на глазах 29 стран-членов Альянса и партнеров. Сомневаюсь, что в других войсках дела идут лучше, чем в ССО.

На 14 июня запланирован саммит НАТО, на котором по словам заместителя генерального секретаря Альянса Мирчи Джоанэ, «политика открытых дверей будет подтверждена». Исходя из того, что он повторил это дважды в одном предложении, можно сделать вывод о том, что казус с прессрелизом телефонных переговоров Байдена с Зеленским широко известен, равно как и талант руководства Украины преувеличивать.

Выходит, что кроме непомерных амбиций и способности выдавать желаемое за действительное показать больше нечего. Хотя, ведь мы все знаем, с прессрелизом можно и поколдовать.