Киевская Госадминистрация заявила, что новый учебный год
начнется с традиционной праздничной линейки.
Эксперт направления «Образование» аналитического центра «Украинский институт будущего» Николай Скиба отметил, что торжественные линейки во время карантина
неуместны, а школы должны готовиться к смешанному формату обучения.
«Линейка не нужна. Эта традиция бессмысленна, она только показывает дистанцию между учителями, учениками и школой. Эта дискуссия была еще раньше с запуском Новой украинской школы. Существуют более уместные форматы: встречи, экскурсии. А сегодня, когда существуют еще и риски, эта традиция должна уйти в прошлое», – обратил внимание Скиба.
В частности, по его мнению, санитарных мероприятий, которые может гарантировать местная власть, недостаточно.
«Прежде всего нужны для педагогов щитки и санитарные наборы. Это может снизить риски для заражения учителей. Также важен психологический климат в школе, поскольку во время стресса иммунитет ослабевает и риски увеличиваются. Также надо еще думать, как сделать школьную жизнь менее стрессовой. Это то, что прямо не защищает, но улучшает обстановку, особенно во время эпидемии», – добавил он.
Скиба отметил, что очное обучение могут изменить на дистанционное уже через несколько недель после начала учебного года.
«Но не следует проводить резкую границу между очным и дистанционным. Надо вводить смешанный формат. Для этого есть много дидактических материалов», – подчеркнул Анатолий Скиба.
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