20:51 27 Август Киев, Украина

Киевская Госадминистрация заявила, что новый учебный год начнется с традиционной праздничной линейки.

Эксперт направления «Образование» аналитического центра «Украинский институт будущего» Николай Скиба отметил, что торжественные линейки во время карантина неуместны, а школы должны готовиться к смешанному формату обучения.

«Линейка не нужна. Эта традиция бессмысленна, она только показывает дистанцию между учителями, учениками и школой. Эта дискуссия была еще раньше с запуском Новой украинской школы. Существуют более уместные форматы: встречи, экскурсии. А сегодня, когда существуют еще и риски, эта традиция должна уйти в прошлое», – обратил внимание Скиба.

В частности, по его мнению, санитарных мероприятий, которые может гарантировать местная власть, недостаточно.

«Прежде всего нужны для педагогов щитки и санитарные наборы. Это может снизить риски для заражения учителей. Также важен психологический климат в школе, поскольку во время стресса иммунитет ослабевает и риски увеличиваются. Также надо еще думать, как сделать школьную жизнь менее стрессовой. Это то, что прямо не защищает, но улучшает обстановку, особенно во время эпидемии», – добавил он.

Скиба отметил, что очное обучение могут изменить на дистанционное уже через несколько недель после начала учебного года.