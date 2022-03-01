Торговля с ЕС: как изменится экономическое сотрудничество

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е Украина-ЕС рассмотрят возможность доступа Украины к рынкам Европы, сообщил глава государства Зеленский.
Экономист Илья Несходовский пояснил, что расширение квот для украинских поставщиков - невыгодно ЕС, поэтому рассчитывать на изменения экономического сотрудничества не стоит.
«Здесь простое требование со стороны Европейского союза: выполняйте стандарты, обеспечьте качество, экологичность. Такие товары в большем количестве смогут выходить на европейские рынки. При том, что есть и другие возможности выходить на европейский рынок, обходя эти квоты. Поэтому выдвигать такие требования - можно, но выигрывает ли ЕС от этого? ЕС не пойдет на увеличение квот, потому что им это не выгодно, их внутренние производители от этого получат дополнительного конкурента на внутреннем рынке», - сказал Несходовский.
Эксперт отметил, что расширение условий экономического сотрудничества в ближайшее время не произойдет.
«Это вряд ли будет пересматриваться и вряд ли будут приняты какие-то решения. У нас пересматривались квоты только по курятине ... Для украинского производителя придерживаться европейских стандартов - это дополнительные расходы потому, что надо пройти сертификацию», - пояснил он.
При этом, Несходовский отметил, что ЕС будет пытаться обеспечить необходимым объемом рынка внутреннего производителя.
«Они посчитали ситуацию на чувствительных рынках и ввели квоты там, где это необходимо, чтобы поддержать европейских производителей. При этом, никто же не запрещает ввозить товары в ЕС. Здесь вопрос уплаты или неуплаты пошлины. То есть, те кто завозит, они не платят пошлину. И это пошлина достаточно существенна, что снижает конкурентность. Таким образом ЕС защищает своего производителя от внешнего влияния», - пояснил он.
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