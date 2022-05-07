Только вперед, только победа!

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что никакого мирного договора со страной-агрессором быть не может. Киев ожидает полной капитуляции Кремля.

Очевидно, что заявление Данилова не могло быть его личным мнением. Видимо, решение было принято на самом высшем уровне и оно не может быть безосновательным.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае, если рашисты и дальше продолжат воровать детей, а также совершать военные преступления, наша страна выйдет из переговорного процесса. В тоже время, для этого необходима была четкая уверенность в том, что ВСУ и другие вооруженные формирования государства, смогут победить на поле боя.

Видимо, полная уверенность в этом пришла после того, как США утвердили Ленд-лиз, а европейские страны начали поставлять тяжелое вооружение Украине. Кроме того, очевидно, что Запад твердо заверил как нашу страну, так и весь мир в том, что настроен решительно и бесповоротно уничтожить действующий режим в Кремле.