ТКГ: Украина не должна терять бдительности

18:57 20 Август Киев, Украина

При участии нового главы Леонида Кравчука состоялось очередное заседание ТКГ , где был решен вопрос с обменом пленными, однако Украина должна настаивать на решении принципиальных вопросов.

«Это событие более медийное и символическое, поскольку, кто будет среди тех людей, мы не узнаем. Несмотря на это, возвращение людей в Украину – положительное решение. Если мы посмотрим на ожидание, то сейчас Зеленский фактически выполняет обещания и заработает на этом свои баллы. Давайте не будем питать иллюзии. В политике побеждает сильнейший. И сейчас мы наиболее заинтересованы в том, чтобы российские войска вышли с территории Донбасса», – прокомментировал Охотин.

По его словам, украинская сторона должна следить за проблемными вопросами.

«Если мы посмотрим на сам переговорный процесс, то препятствия как раз являются по другим вопросам, а не по обмену заложниками. Нам более бдительными надо быть относительно попыток РФ интегрировать в Украине ОРДЛО. По освобождению – проблем нет, и такие решения нужно приветствовать», – добавил политтехнолог.

Однако, по его мнению, ТКГ способна решить много технических вопросов, которые затрудняют переговоры на высшем уровне.