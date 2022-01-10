“Тихая забастовка” и быстрое повышение зарплат в полиции

С конца декабря в Украине начала проходить так называемая тихая забастовка полицейских. Она заключалась в более лояльном отношении сотрудников правопорядка к нарушителям ПДД на дорогах и ограничивалась профилактическими беседами с нарушителями. Позже, сотрудники МВД массово заявили, что собираются увольняться из-за низких заработных плат. Вскоре, министр Алексей Резников заявил, что выплаты поднимут и он добьется этого лично.

Официальная зарплата сотрудника полиции – 13200 грн. Это средняя зарплата для Украины. Тот факт, что полицейские потребовали увеличить зарплаты, пригрозили увольнением и им тут же пошли на встречу не удивителен. Такое отношение говорит о силе МВД, как силовой структуры. То есть, увольнение сотен сотрудников силовых ведомств для Украины означало бы ухудшение правопорядка на улицах, а возможно и уменьшении числа служащих в зоне ООС на Донбассе.

То есть, сотрудники МВД имеют весомый рычаг давления на государство и могут рассчитывать на то, что если у них возникнут какие-то требования, то запросы будут удовлетворены. В то же время представители других профессий, выражая подобные недовольства, отделываются в лучшем случае обещаниями о светлом будущем.

Примечательно, что у начальников МВД и других силовых структур зарплаты достигают свыше 100 тыс. грн. Почему министерство не урежет ежемесячные выплаты себе и начальникам в обмен на удовлетворение требований своих подчиненных? В любом случае, коррупция в силовых ведомствах никуда не делась, да и далеко не каждый сотрудник с окладом в 13 200 живет лишь на одну зарплату.

Повышение выплат может быть аргументировано с повышенными рисками при выполнении своих прямых обязанностей. В данном случае, для тех, кто несет службу в зоне ООС, а также проводит непосредственные задержания опасных преступников. Если в этом случае человек получает такую же зарплату, как и рядовой патрульный полицейский, то, конечно, тут возникнут “вопросы”. В другом случае, деньги из бюджета для решение внутренних распрей внутри МВД не следует выделять.