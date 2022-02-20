Террористы самопровозглашенных республик призвали эвакуировать местное население

Главные террористы Денис Пушилин и Леонид Пасечник, объявили о массовой эвакуации местных жителей ОРДЛО. Они призывают переезжать в Ростовскую область, якобы, российские власти готовы принять “беженцев” и оказать им все необходимые условия. При этом, в Ростовской области о плане эвакуации были не в курсе, а все сами узнали из новостей.

С другой стороны, боевики призвали “всех кто может держать оружие, встать на защиту своей земли”, объявив, таким образом, мобилизацию боевиков Донбасса.

Все это, как объясняют Пушилин и Пасечник, происходит потому, что “Украина готовит военную операцию на Донбассе”. Никаких доказательств, как всегда, пророссийские марионетки не предоставили, кроме того, что отметили увеличение количества вооружения ВСУ.

В тоже время, никто из террористов не объяснил, что Украина накапливает вооружение из-за кремлевского агрессора, который окружил страну своими войсками и направил ракеты на украинские города.

Марионетки ничего не могут предпринимать самостоятельно. Они четко следуют указанию Путина и правительства РФ. Тем не менее, действия террористов могут свидетельствовать о том, что оккупированные города подготавливают для введения российских войск на их территории в качестве плацдарма, после того, как в Государственной Думе РФ примут закон о признании, так называемых, «Л-ДНР».