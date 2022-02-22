Террористы призывают жителей ОРДЛО явиться в военкоматы

Людям, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пришли СМС уведомления от террористов с призывом явиться в военкоматы. В сообщении говориться, что за невыполнение требований, жителей будет ждать уголовная ответственность.

Не стоит напоминать, что подобные призывы являются незаконными, так как, по сути, являются вербовкой в террористическую организацию. В тоже время, большинство жителей Донбасса, негативно отреагировало на СМС. Люди не хотят войны. Тем более, они не хотят воевать за Россию против собственного же народа.

Практически одновременно с сообщениями сепаратистов, Путин 18 февраля издал указ о мобилизации граждан РФ из запаса на военную службу “в целях проведения учений”.