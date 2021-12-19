Террористы НВФ проводят диверсии в Украине

В ноябре 2020 года, СБУ сумели предотвратить взрыв стратегического объекта - опору линии электропередач возле подстанции распределения электроэнергии «Красноармейска». За это, мужчине обещали заплатить 1,5 тыс. долларов. Боевики снабдили диверсанта взрывчаткой, которая приводилась в действие пультом дистанционного управления. Все это террористы НВФ спрятали заранее в схроне на подконтрольной Украине территории.
Спустя год проведения следственной работы, суд, наконец, вынес обвинение подозреваемому сразу по трем статьям: ст. 113 - диверсия, ст. 258-3 - участие в террористической группе или террористической организации, ст. 263 ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения. Суд приговорил обвиняемого к 11 годам и 10 месяцам лишения свободы.Российские пропагандистские СМИ все время говорят, что Украина нарушает Минские договоренности. Интересно, как они объяснили бы этот случай? О каком прекращении огня на Донбассе может идти речь, если пророссийские силы проводят диверсионные операции на территории Украины. Стоит отметить, что в этот раз СБУ удалось предотвратить теракт, но что будет в будущем? А сколько таких эпизодов произошло в прошлом? Россия и ее последователи, единственные кто виновен в происходящем на востоке Украины. Отношение к ним должно быть соответствующим. А участники НВФ, глядя на своего побратима, могут делать выводы, какие меры предпринимает Россия, чтобы освободить тех, кто несет ее волю. Очевидно, что никаких.
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