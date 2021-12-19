Террористы НВФ проводят диверсии в Украине

В ноябре 2020 года, СБУ сумели предотвратить взрыв стратегического объекта - опору линии электропередач возле подстанции распределения электроэнергии «Красноармейска». За это, мужчине обещали заплатить 1,5 тыс. долларов. Боевики снабдили диверсанта взрывчаткой, которая приводилась в действие пультом дистанционного управления. Все это террористы НВФ спрятали заранее в схроне на подконтрольной Украине территории.

Спустя год проведения следственной работы, суд, наконец, вынес обвинение подозреваемому сразу по трем статьям: ст. 113 - диверсия, ст. 258-3 - участие в террористической группе или террористической организации, ст. 263 ношение, хранение и приобретение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения. Суд приговорил обвиняемого к 11 годам и 10 месяцам лишения свободы.