По материалам контрразведки СБУ, жительницу Донецка осудили за участие в незаконных вооруженных формированиях. В 2014 году, бывшая сотрудница украинского МВД примкнула к террористам, прошла обучение военному делу в России и вернулась на Донбасс в звании “полковника войск ДНР”, где командовала артиллерией противника: “Специальное обучение военному делу проходила в Российской Федерации. На должности “командира артиллерийского дивизиона” в звании “полковник войск ДНР” она непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» вблизи населенных пунктов Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, что привело к массовой гибели людей”, - сообщили в пресс-центре СБУ.

На данный момент террористка скрывается на неподконтрольной территории Донецкой области. Заочно осужденная, она объявлена в розыск.

Подобные суды необходимы, чтобы напомнить госизменникам, о неизбежном наказании, а также предупредить остальных людей о том, что с ними будет в случае избрания стороны врага. Каждый террорист понесет наказание, а силы Российской Федерации не помогут им в вопросе безопасности. Разведка и контрразведка СБУ проводят спецоперации в ходе которых удается обнаружить и доставить на подконтрольную территорию Украины террористов для дальнейшего предания правосудию, как это уже случилось с “мясников донецкой Изоляции”.