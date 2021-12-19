Террор экологии

12:44 27 Март Киев, Украина

Минприроды Крыма легализовала застройку в Форосском, Воронцовском, Ливадийском, Харакский парках, а также в парке Мелласа. На местных жителей, протестующих против уничтожения реликтовых лесов и закрытия общедоступных зон отдыха, власть традиционно плюет. Людям отказывают в проведении публичных слушаний. При этом путинские чиновники прикрывают весь этот «беспредел», заявлениями о "Украинский и западных провокаторов, которые раскачивают ситуацию" на полуострове.

По мнению оккупационных властей Крыма, строительство многоэтажек в исторических приморских парках - это развитие. Но долгосрочное развитие ЮБК для туризма и здоровья может быть основан только на бережном отношении к основной ценности этой территории - ее природе. Именно ради этих уникальных парков и приезжали сюда люди со всего мира.

Но после аннексии Крыма, мир для крымчан разделился на две части. Первая - мир простых людей, у которых отнимают землю, бизнес, возможность отдыха на собственной земле, здоровье и будущее. Вторая - мир бенефициаров «крымской весны», - роскошный: здесь десятки гектаров побережья скупаются для возведения особняков, крупные бизнес-активы, приносящие миллиардную прибыль, делятся между «своими людьми», а министры и депутаты - сплошь родственники и друзья детства.

Для граждан РФ такая ситуация далеко не нова. По берегам всех морей и рек годы происходит то же самое. Чиновники и их оформление давно оккупировали самые лакомые кусочки. И российское черноморское побережье, и теперь - крымское - не исключение. И речь не только о путинские дворцы в Прасковеевци, в поселке Олива и многих других дачах, катках, резиденциях и прудах «хана». Но и о "естественные владения» его нукеров, Медведева, Ковальчука, Сечина, Пригожина, Володина и многих других.

Крымчане за годы оккупации уже успели оценить высоту заборов и плотность "колючки", ограждающие пляжи и прибрежные зоны вокруг коттеджей новых хозяев полуострова. Процесс отжима жизненного пространства у граждан поставлен «путинцами» на поток не только в одних курортных зонах, но по всей стране. Не важно что это. Очередная "точечная застройка" в центре Москвы по разрушению памятников архитектуры или "точечная" вырубка подмосковных лесов. "Точечно" организована пожар в историческом центре Ростова-на-Дону под новое строительство, "точечная" сведение местными олигархами церкви вместо парка в Екатеринбурге или попытка "точечно" воткнуть башню "Газпрома" в центре Петербурга.



Создание чиновниками площадок для своего отдыха или зарабатывания денег приводит к убийству не только архитектуры, мест досуга и жилья граждан, но и самой природы.



Отсюда - и продолжающееся много лет загрязнения Байкала со сбросом нечистот в близлежащие реки. И невосполнимые потери, нанесенные экологии при строительстве инфраструктуры сочинской Олимпиады. И желание превратить шиеся в свалку отходов. И попытки сорвать гору Куштан в Башкирии. И вырубка сибирских лесов на продажу китайским товарищам. И подмосковные мусорные полигоны под крышей чиновников. И строительство на базе бывших объектов по уничтожению химоружия "заводов смерти" по переработке опасных на планете отходов - 1 и 2 класса опасности под Саратовом, в Удмуртии, Кировской, Курганской и Калужской областях. И завоз радиоактивных отходов по морю из Европы с транзитом непосредственно через Петербург. И постоянные экологические катастрофы.

Но Путина это все не волнует. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек» Какая экология, которые люди? Только жажда и болезненные мечты о мировом господстве! Ну, а после них - "хоть трава не расти". Но устраивает простых людей такое отношение власти к ним ?! Конечно - нет!