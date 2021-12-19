Теперь вакцины можно комбинировать

После ряда проведенных исследований, ученые пришли к выводу, что комбинация прививок вполне допустима, однако при определенных условиях.

Показаниями для прививки разными вакцинами служат тяжелая реакция после первой дозы или если такая же вакцина не доступна. Также ученые рассказали, какие препараты совместимы и какой схемы следует придерживаться в случае комбинации прививок: первая доза - AstraZeneca, вторая - Moderna или Comirnaty (Pfizer-BioNTech) через 28 дней; первая доза - Comirnaty или Moderna, вторая - Moderna или Comirnaty через 28 дней. Все вакцины AstraZeneza - Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria – выпускаются разными производителями, однако по одной и той же технологии, поэтому взаимозаменяемы.

В тоже время, врачи говорят о том, что желательно получать вторую прививку той же вакциной, которая кололась первой. Это увеличивает шанс не заразиться COVID-19. Однако в любом случае вакцинация помогает легче переносить заболевание.

Метод комбинации вакцин уже несколько месяцев используют в других странах, в связи с чем, опытов было проделано много. Это также безопасно, как прохождение вакцинации одной и той же вакциной.