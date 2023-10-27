Теперь братским народом россии является Северная Корея

10:44 25 октября Киев, Украина

“К нашему общему, огромному сожалению, события последних многих лет показывают, что японский милитаризм никуда не исчез, американская гегемония никуда не исчезла и в целом западный неоколониализм в полный мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев. В этой связи наша взаимная солидарность, которая опирается на исторически братские связи, обретает особое значение”, - заявил Лавров в Пхеньяне.

По сути, неудивительно. В России, как и в Северной Корее, действует диктатура, культ личности, ведется милитаризация населения. Кремль и Пхеньян считает, что вокруг них одни враги. Обе страны находятся под масштабными западными санкциями и под тотальным влиянием Китая.

Действительно, Лавров прав, северокорейцев можно назвать братским народом россиян. Оба народа привыкли жить в диктатуре, нищете, промышлять бандитизмом и угрожать миру ядерным оружием. Плюс ко всему, они свято верят в то, что их страны являются “величайшими” на планете. Лучшего «братского народа» России не найти.