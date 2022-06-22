Cтатус ассоциированного члена ЕС без права голоса в органах принятия решений

Именно с таким предложением выступил президент Франции Эммануэль Макрон при обсуждении судьбы членства Украины в вожделенном ЕС.

То, что членством пока и не пахнет, ясно уже давно, и причины также понятны, в основном ссылаются на то, что есть ряд стран, которые годами и десятилетиями ждут вступления в ЕС и продвинулись на этом поприще гораздо дальше, чем Украина. Но это скорее повод, реальной причиной является нежелание Запада брать на себя обузу в лице сильно олигархизированного государства, вся материальная помощь которому тает бесследно уже 30 лет.

Реформы, которые требуется принять, либо находятся в киселеобразном состоянии, либо откровенно игнорируются действующим руководством страны. Однако сливочки, которые ЕС может снять с полумертвой украинской экономики снимаются стабильно и систематически. Взять хотя бы один аспект – украинский лес кругляк. По итогам 23-го саммита Украина – Европейский союз, стороны, представленные президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен подписали совместное заявление, которое закрепило отмену моратория на вывоз необработанной древесины из Украины.

Кто бенефициар сего соглашения по разбазариванию народного добра ясно, а вот наша выгода сильно сомнительна, учитывая, что многочисленные уступки и жертвы наших сельхозпроизводителей и промышленников, не выдерживающих ценовой конкуренции с европейскими товарами не приносят ощутимых результатов.

На сегодняшний день кандидатами в ЕС являются пять стран - Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Нестабильная Босния и непризнанное европейскими странами Косово надеются получить статус кандидата в скором времени.

Мнения о том, насколько нужен статус кандидата рознятся, кто-то считает, что это практически входной билет в «европейскую семью», а кто-то прагматично парирует, что процесс присоединения как правило затягивается на годы без гарантий результата и временных рамок.

Наглядный пример – Турция, которая выказывает европейские стремления с 60-х годов прошлого века, а кандидатом на вступление в тогда еще Европейское экономическое сообщество стала в далеком 1987-м году. Бесперспективность попыток Турции стать европейкой отчасти связана с одиозным лидером Реджепом Эрдоганом, отчасти с бушующей исламофобией и перманентной грызней турков с греками.

Учитывая состояние экономики Украины и ведение войны на ее территории, шансы получить членство в ближайшие пару десятилетий весьма сомнительны.

Предложение Макрона о статусе ассоциированного члена без права голоса в органах принятия решений для Украины выглядит насмешкой. Получается пользоваться благами Украины скупая все что можно и нельзя включая сырье и землю, можно, а участвовать в принятии совместных решений как полноправный член, нам нельзя, права голоса нет. И как, простите, это будет выглядеть? А вас, Украина, мы просим покинуть зал обсуждений, сейчас господа будут решать вашу судьбу?

Идея бывшего премьер-министра и действующего национального секретаря Демократической партии Италии Энрико Летты о создании «европейской конфедерации без юридических обязательств», говорит скорее о нежелании ЕС брать на себя финансовую ответственность за новых членов, чем о попытках найти приемлемый выход.

Для вступления в ЕС необходимо согласие всех 27 членов, а учитывая с каким скрипом и полемикой принимался 6-й пакет санкций против россии ни о каком единстве взглядов речи пока не идет.