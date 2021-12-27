Тарифы на газ вырастут в два раза

18:39 20 Август Киев, Украина

Не удивляйтесь огромным счетам за газ зимой, начался рост цен на биржах ЕС, поэтому тарифы для населения будут вдвое больше, чем это было летом.



Так считает член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук



""В этом году, вместо 3 грн. за кубометр придётся заплатить 6 грн.



Показательна ситуация с "Нафтогазом", который годовой тариф поставил на уровне почти 4700 грн за 1000 куб. м - это без транспортировки. Газсбыты поставили меньшую цену - 4500 грн. При этом газсбыты закупают газ на тех же рынках ЕС или в Украине у частных компаний. Но "Нафтогаз" полностью контролирует государственную компанию "Укргаздобыча" и газ собственной добычи. То есть, они могут предлагать более дешевую цену. Но не предлагают, а будут фактически зарабатывать на украинцах дополнительную маржу, прибыль. Поэтому где-то к таким ценам нужно готовиться народу".