Таможня страны в руках политических кукловодов
20:40 26 Август Киев, Украина
На прошлой неделе сменился временно исполняющий обязанности председателя ГТСУ. Игоря Муратова заменил Андрей Павловский
, судя по такой "реорганизации" в ведомстве происходит контрабандный блицкриг.
Так считает Десятый председатель Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ), экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко
"Таможня страны истощена бесконечными "реформами" и кадровой чехардой. Отсутствует внятная, понятная, реалистичная и финансово обоснованная Концепция развития. Вместо создания цивилизованной, современной Таможенной Службы, ее в очередной раз пытаются использовать как дойную корову не только для госбюджета, но и для "теневых" аппетитов.
Судя по всему, правительство не управляет процессами в таможенном ведомстве. Судьбу украинской таможни снова отдали в руки политических кукловодов".
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