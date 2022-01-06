Таможня страны в руках политических кукловодов

"Таможня страны истощена бесконечными "реформами" и кадровой чехардой. Отсутствует внятная, понятная, реалистичная и финансово обоснованная Концепция развития. Вместо создания цивилизованной, современной Таможенной Службы, ее в очередной раз пытаются использовать как дойную корову не только для госбюджета, но и для "теневых" аппетитов.



Судя по всему, правительство не управляет процессами в таможенном ведомстве. Судьбу украинской таможни снова отдали в руки политических кукловодов".