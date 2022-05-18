ТАЛИБАН – АФГАНСКИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ РФ И «ОДКБ».

Общеизвестный исторический факт. Первая мировая война, истощив ресурсы Российской Империи и резко ухудшив благосостояние населения, послужила основным катализатором развала государства. Спустя некоторое время, безуспешная экспансия СССР в Афганистан, длившаяся без малого 10 лет, существенно подорвала веру «товарищей» в идеалы коммунизма и, в немалой степени, способствовала обретению независимости ранее оккупированных Москвой территорий. Прошло каких-то 40 лет и вот история, которая, как мы знаем, циклична, сделав виток, снова замыкает очередной круг. Очевидно, что Российской Федерации и другим странам-членам из клуба «ОДКБ» в скором времени предстоит очень важный экзамен на зрелость и имя этом испытанию-ТАЛИБАН.

Весной текущего года вызовом для Организации Договора о коллективной безопасности стали вооружённые столкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана в ходе которого были убиты свыше 50 человек. Важно понимать, что обе конфликтующие стороны изначально являются участницами "ОДКБ" существующей под патронатом Российской Федерации. Более подробно анализ этого вооруженного инцидента был ранее изложен мною в стать «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. КИРГИЗСКО-ТАДЖИКСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОНФЛИКТ ПОДТВЕРДИЛ БЕСПОЛЕЗНОСТЬ ОДКБ.» Это экзамен РФ осилила с большим трудом и репутационными рисками.

Следует знать, что официальной религией талибов является такое направление ислама, как ашаризм. Согласно его постулатов любой, кто противоречит этой идеологии, по мнению боевиков — заблудший и подлежит гонению. На подконтрольных территориях Талибан вводит нормы шариата, выполнение которых строго контролируется. Под запретом находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и Интернет, шахматы, белая обувь, обсуждение секса в открытой форме и многое другое. Талибы выступают за запрет женского образования. Также, женщинам не разрешают работать, лечиться у врачей мужского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа или родственника мужского пола.

Напомню, что во время Второй чеченской войны осенью 1999 года руководство Талибана приняло решение отправить чеченским боевикам, сражающимся против федеральных войск, финансовую поддержку и переносные зенитно-ракетные комплексы. В январе 2000 года представитель Талибана в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова.

В феврале того же года газета «Шариат», официальный печатный орган Талибана, призвала мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России. Чеченские боевики проходили обучение в лагерях на подконтрольных талибам территориях; в 2000 году численность чеченцев в Афганистане оценивалась в более чем 2500 человек, в начале 2001 года насчитывалось около 10 таких лагерей и центров подготовки.

В мае 2000 года в России заявляли о возможном нанесении превентивных ударов по базам подготовки террористов в Афганистане, а секретарь Совета безопасности С. Иванов заявил, что если Талибан усилит давление на союзников Российской Федерации, в частности на Таджикистан и Киргизию, то «я не исключаю, что могут быть предприняты и какие-то военные меры».

В феврале 2003 года Верховный Суд России признал Талибан террористической организацией.

Недавний визит членов запрещённого в РФ движения «Талибан» в Москву на фоне активных боевых действий в Афганистане актуализировал вопрос о том, насколько Москва готова в перспективе к выведению группировки из черных списков.

Дальнейшие события свидетельствуют о том, что стороны не испытывают доверия друг к другу.

В июле вооружённые силы Таджикистана впервые в истории были приведены в боеготовность.

В августе, на фоне эскалации ситуации в Афганистане, которая обострилась летом после вывода войск США и НАТО, в 20 км от таджикско-афганской границы были проведены совместные учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана. Со 2 по 6 августа Россия также провела совместные учения с Узбекистаном.

Два дня назад глава Минобороны РФ С. Шойгу заявил, что границу Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном уже контролируют талибы. Таким образом, страны - члены "ОДКБ" должны находиться в боевой готовности к возможному нападению Талибана.

Вчера талибы заявили, что взяли под контроль второй по величине город Афганистана - Кандагар. По всей видимости в РФ и других членов клуба под названием "ОДКБ" времени на подготовку осталось уже не так уж и много.

Р.S.

Очевидно, что неминуемый конфликт с Талибаном будет посерьёзнее приграничной стычки между двумя странами-членами ОДКБ. Его последствия могут кардинально изменит ситуации в регионе, который веками входил в зону российского геополитического влияния. Не исключено, что это может послужит «взрывателем» социально-политической ситуации и в самой Российской Федерации. Вплоть до обретения суверенитета отдельных «свободолюбивых» регионов. Ведь история циклична, а экспорт войны вполне реальна вещь…