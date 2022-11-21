21:27 20 ноября Киев, Украина

Пропагандисты оккупантов называют украинцев нацистами и сатанистами. Но в тоже время, в РПЦ (Русская православная церковь) приняли решение создать собственную армию, готовую убивать всех по заказу их хозяина. Так кто же на самом деле сатанисты?

Сюр выходит на новый уровень: в России хотят создать православную ЧВК (частную военную компанию). В России может появиться первая частная военная компания при православной церкви. Называться она будет ЧВК «Андреевский Крест».

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день РПЦ является одной из наиболее кровожадных сект в мире. “Патриарх” Кирилл-Гундяев, вместе со своими попами, открыто поддерживает Путина и его войну, параллельно собирая подати зомбированных прихожан на новенький майбах и докладывая ФСБ об исповедях россиян. Но личная частная военная компания – это что-то новенькое.

Очевидно, дело в ЧВК «Вагнер». Ее главный спонсор Евгений Пригожин получил от Путина безграничную власть и легальное право на насилие. То есть, в любой стране, это право принадлежит исключительно государству и строго регламентируется с точки зрения закона. Но фатальность путинской войны требует таких же фатальных мер, вопреки здравому смыслу, ведь частная армия не подчиняется правительству и в любой момент, по прихоти хозяина, может обратить свои штыки в сторону законного правителя.

На этой волне, Кирилл-Гундяев решил “услужить” своему кремлевскому хозяину и отправить попов на войну. Одновременно, российский “патриарх” получит силу для будущего передела власти в России, когда Путин падет.

По всей видимости, «Андреевский Крест» станет далеко не последней ЧВК в России и в ближайшем будущем можно будет наблюдать за масштабнейшей гражданской войной со времен революции 1917 года.