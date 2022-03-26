Так чьи мины в Босфоре?

22 марта Управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции опубликовало уведомление Навтекс (Navtex) с предупреждением о дрейфующих в Черном море минах. Турецкая сторона в частности указала, что «ей поступили заявления об установлении мин в портах Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В результате обрыва тросов они могут дрейфовать и создавать опасность для судов».

Как в воду глядели. Утром 26 марта одна из мин была обнаружена турецким гражданским судном.

По заявлению министра национальной обороны Хулуси Акара, который в тот момент находился с визитом в Катаре, группа подводной обороны SAS была немедленно переброшена на место обнаружения миноподобного объекта. Оперативность была обеспечена тем, что подразделения ВМС уже патрулировали данный район. В результате профессиональных действий турецких моряков, мина была обезврежена и определена как «старая».

Министр Акар заявил, что провел переговоры по опасному инциденту как с российскими так и с украинскими властями, поскольку обе стороны обвиняют друг друга. Украина уверяет, что мины были установлены по морскому пути от Азовского моря, до пролива Босфор, с целью блокировки выхода к Черному морю украинских судов. Российская сторона вину разумеется отрицает и ссылается на желание Украины предотвратить наступление на Одессу. Объективно известно, что штормом мины сорвало и они дрейфуют в западной части Черного моря.

Турция если и знает чьи это мины, похоже старательно пытается не занимать ничью сторону, поскольку хочет снискать лавры миротворца. Президент Турции Эрдоган неоднократно предлагал посредничество в конфликте и даже заявлял о готовности организовать встречу президентов Зеленского и Путина, а значит нужно до последнего никого не поддерживать и не обвинять.

Работа по обнаружению и ликвидации мин продолжается. Безопасность перевозок обеспечивают Береговая охрана и другие компетентные учреждения и организации. В частности в регион вышло минно-поисковое судно TCG Аккау (М-270) для продолжения поисков оторвавшихся мин.

В настоящее время Стамбульский пролив снова открыт для судоходства в обоих направлениях, но надолго ли, сколько их еще болтается по волнам..

Напомню, что в соответствии с VIII Гаагской конвенцией о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин от 1907 года, воспрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины, которые не делаются безопасными, как только они сорвутся со своих минрепов.

Так что когда мировая общественность выяснит, а она обязательно выяснит, кто сохранил и установил запрещенные Конвенцией мины, которые теперь угрожают гражданским судам – это будет бомба, которая взорвется с гораздо большим резонансом, чем ржавая морская.