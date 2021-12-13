Тайлер Уинклвосс, основатель фейсбук: ФРС создает условия для роста Bitcoin

12:12 23 Июль Киев, Украина

Тайлер Уинклвосс заявил, что Федеральная резервная система ведет подготовительные работы, направленные на стимуляцию роста стоимости криптовалюты Bitcoin

Основатель идеи Facebook считает, что ФРС готовит почву для роста цены Bitcoin генеральный директор Gemini Тайлер Уинклвосс считает, что Федеральный резерв США станет основным фактором, побудившим Биткоин к следующему росту.

Эту информацию он сообщил на своей странице в Twitter. «ФРС продолжает готовить почву для следующей биткоин-гонки». «Биткоин-миллиардер» сделал это предположение в ответ на продолжающиеся попытки ФРС смягчить удар от экономического спада путем предоставления большей поддержки.

После того как в середине марта покачнулась экономика США, центральный банк быстро усилил денежные стимулы. 16 марта ФРС снизила процентные ставки практически до нуля, а затем проголосовала за то, чтобы оставить их без изменений до 2022 года. Именно это решение подтолкнуло цену биткоина выше 10 000 долларов 10 июня.



Следующая встреча представителей ФРС, которая должна состояться 28-29 июля, прояснит, как именно они планируют поддерживать почти нулевые процентные ставки на ближайшие годы. Они также обсудят необходимость дополнительных стимулов для ускорения восстановления экономики США.



Тем временем конгресс США работает над еще одним законопроектом о помощи гражданам от пандемии коронавируса, которая, как ожидается, будет завершена в августе этого года. В то время как центральные банки вводят больше стимулов, Биткоин до сих пор не может ответить значительным ростом цен. Между тем драгоценные металлы стремительно растут: в последнее время серебро выросло на семь процентов, а золото стремится к новому историческому максимуму.