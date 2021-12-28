VUCA-світ такий є

Думаю, кожен з нас неодноразово міг спіймати себе на думці, як швидко минає час! Він не просто минає, він летить на швидкості світла, а дні змінюють один одний як кадри кіноплівки. І ми нічого не можемо з цим зробити. Здається, що не залишилося ніяких орієнтирів, стабільності - настільки все швидкоплинне.

Так, VUCA-світ такий і є. Нестабільний (V - volatility), непередбачуваний (U - unpredictability), складний (C - complexity) та неоднозначний (A - ambiguity).

Він перевертає все з ніг на голову, в ньому ні на що не можна розраховувати, нічого неможливо планувати і прогнозувати. Тільки придбав квитки на літак до Турції - а на завтра в цілому світі пандемія. Тільки взяв кредит на квартиру - і лишився без роботи. Тільки розпланував справи на сьогодні - а тебе терміново відправляють у відрядження. І якої сфери життя не торкнись - тисячі прикладів, коли прийшлося миттєво змінювати плани, з надзвичайною швидкістю реагувати на нові задачі.

Є люди, яким трохи легше пристосовуватися до змін. Є ті, яким хочеться залізти в свою мушлю і «тільки не чіпайте мене». Але якщо ви не хочете взаємодіяти з VUCA-світом, це ще не означає, що він вас не стосується. Він навкруги, це наша нова реальність. Заплющувати очі і заперечувати її - не найкраща стратегія.

І що ж робити? Як вижити в цій турбулентності?

Фраза «не можеш змінити ситуацію - зміни відношення до неї» стає ключем для розгадки тайни VUCA-світу. Прийміть, що ця швидкість - тепер нормальна. Що ця кількість щоденних викликів - тепер нормальна. Що світ не дає часу на «подумать» - і це тепер також нормально.

Зупиніться. Замислитесь. Пошукайте відповіді в самому собі.

Щоб нестабільність (V - volatile) не лякала, подивіться всередину і знайдіть там особисті цінності (v - values), які стануть власними орієнтирами. Цінності - вони не змінюються ні за яких обставин, вони формують вашу особистість. Але знайдіть саме ті, що відгукнуться вам, а не ті, що від вас хочуть почути оточуючі. Будьте чесними перед собою.

Щоб непередбачуваність (u - unpredictability) не вибивала з колії, увімкніть розуміння (u - understanding). І в першу чергу - самих себе. Ми живемо серед просто фактів. Єдине, що ми дійсно обираємо - як на них реагувати. Навчіться розуміти свої емоції у відповідь на зовнішні подразники, відслідковуйте в цьому причинно-наслідкові зв’язки. І тоді ви зможете самі обирати свою реакцію на події. Повірте, ви не помітите, як багато речей перестануть дратувати вас своєю непередбачуваністю.

Так, світ складний (c - complexity). Але варто спробувати розібрати його на складові, прояснити та спростити (c - clarity). Навчіться відкидати зовнішній лоск чи пафос, культурні нашарування чи інформаційне навантаження. Навчіться відповідати на питання «чому і навіщо це відбувається?». Одним реченням, простими словами. І тоді ви дійсно зрозумієте всю суть.

На неоднозначність (a - ambiguity) реагуйте гнучкістю та адаптивністю (a - agility). Нехай ваші цінності будуть вашим незмінним дороговказом, але шукайте якнайбільше варіантів для досягнення своїх цілей. Розвивайте креативність, нестандартні підходи, емоційний інтелект. Робіть маленькі кроки до великої мети. І не зупиняйтеся, якщо з першого разу щось не вдалося - проаналізуйте, змініться, йдіть далі! Не можна отримати інший результат, виконуючи одні й ті самі дії.

Отже нова реальність формує нові виклики. І, як це не дивно, за відповідями на ці нові питання далеко ходити не потрібно - загляніть всередину самих себе!

Приємного вам знайомства з собою )))